Ankaragücü, Beridze ile yolların ayrıldığını açıkladı

MKE Ankaragücü, Giorgi Beridze ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:55
Ankaragücü, Beridze ile yolların ayrıldığını açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Giorgi Beridze arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, Giorgi Beridze'ye yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


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