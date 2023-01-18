Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 09:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 09:00

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ankaragücü - Beşiktaş maçını A Spor canlı yayımlayacak.

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatmalara, burada da değişmezse penaltılara geçilecek.

KUPADA 15. RANDEVU

Beşiktaş ile Ankaragücü, geçmiş yıllarda Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya gelmişti.

Bu mücadelelerin 9'unda Beşiktaş galip gelirken 3'ünde Ankaragücü sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 16 gol kaydederken kalesinde ise 10 gol gördü.

BU TURA NASIL GELDİLER?

Beşiktaş, kupada Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u eleyerek son 16'ya yükselmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü, sırasuyla Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna adını yazdırmıştı.

22 YILLIK ÇEYREK FİNAL HASRETİ

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıldır çeyrek final göremiyor.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyor.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan ve Fenerbahçe'ye elenen MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyip 22 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak.

MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.