Ankaragücü Enock Kwateng'i renklerine bağladı
Ankaragücü, Fransız futbolcu Enock Kwateng ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransız sağ bek Enock Kwateng'i kadrosuna kattı.
Enock Kwateng
1.5 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-lacivertli kulüp, en son Fransa'nın Girondins Bordeaux ekibinde forma giyen Kwateng ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildiren başkent temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncunun lisansını çıkardı.
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