Ankaragücü Enock Kwateng'i renklerine bağladı

Ankaragücü, Fransız futbolcu Enock Kwateng ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 19:25
Ankaragücü Enock Kwateng'i renklerine bağladı
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransız sağ bek Enock Kwateng'i kadrosuna kattı.

Enock Kwateng

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertli kulüp, en son Fransa'nın Girondins Bordeaux ekibinde forma giyen Kwateng ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildiren başkent temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncunun lisansını çıkardı.


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