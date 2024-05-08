Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Feyyaz Uçar'dan Angel Di Maria yanıtı!

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Ankaragücü'nü mağlup ederek finale çıktıkları Türkiye Kupası yarı final maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uçar, transferde adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria hakkında konuştu.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:38
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Feyyaz Uçar'dan Angel Di Maria yanıtı!
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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Arjantinli oyuncu Angel Di Maria'nın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Di Maria, Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil. Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular" diye konuştu.

Gelecek sezonun çalışmalarına başladıklarını söyleyen Uçar, "Bugünkü maç çok önemliydi. Bu maçtan sonra gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundayız. Listemizde birçok isim var, hocamız da henüz belli değil. Başkanın çabaları devam ediyor. 23'üne kadar hoca konusunda bir açıklama yapmamamız tebliğ edildi. Buna uymaya çalışacağız. Futbolcu transferleriyle ilgili çalışmalara devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçar

"KENDİSİNDEN MEMNUNUZ"

Finale çıktıları için mutlu olduklarını aktaran Uçar, "Her koltuğu doldurarak maç boyunca destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Maç öncesi yaptığımız çağırıyı ciddiye aldılar. Beşiktaşlının kötü gün taraftarı olduğunu gösterdiler. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Önce taraftara sonra emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Muçi devre arası yapılan bir transferdi, adaptasyonu uzun sürmedi. Bugün solda başladı ortada devam etti. Yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz, kendisinden memnunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, kupa finalinin oynanacağı şehir ile ilgili olarak ise "Vatanımızın her şehrinde oynarız, şeref duyarız. Ülkedeki her stat bizim için uygundur. Hangi statta olursa olsun elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


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