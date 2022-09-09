Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: 'Kazanacağımız maçtan eli boş dönüyoruz'
Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor'a kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Maalesef farklı kazanacağımız maçta belki bir puana üzülecekken, bugün elimiz boş dönüyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan, farklı kanacakları maçtan elleri boş döndükleri için üzgün olduklarını söyledi.
Erdoğan, maçın ardından düzenlenen toplantısında, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
Maçın geneline baktıklarında ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi mücadele eden bir MKE Ankaragücü'nün sahada olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sahadaki oyuncularımız hafta içi yaptığımız bütün çalışmaların karşılığını sahada bugün gösterdi. Özellikle rakibi durdururken, kazandığımız toplarla çok çabuk hücuma çıkıp, çok net pozisyonlara girdik. Maalesef farklı kazanacağımız maçta belki bir puana üzülecekken, bugün elimiz boş dönüyoruz. Bu bizi çok üzdü" dedi.
Erdoğan, oyunun bundan sonraki süreç içerisinde kendilerine umut verdiğini anlatarak, yeni gelen arkadaşların da tecrübesi ve kalitesiyle önlerindeki maçlara odaklandıklarını kaydetti.
Takımı daha iyi yere getirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bugün oyun anlamında Alanyaspor savunmadan pas yaparak çıkmaya çalıştı. Bu rakip takımı kendi sahasına çekip, savunma arkasında boşluklar bulmaya çalışan bir anlayış. Biz de buna müsaade etmedik. Pas aralarını kapattık, iyi daralttık, aramıza giren oyunculara karşılık vererek istediğimiz oyunu oynadık. Bir tek eksik, girdiğimiz net pozisyonları değerlendirememek oldu. Bunu başarabilseydik, bugün üç puanı alan taraf biz olurduk. Bu sonuca da kimse şaşırmazdı ama futbolda oluyor böyle şeyler. Daha çok çalışacağız."
Oyuncularına mücadeleden dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Çok üzüldüler ama futbolda ne üzüntüye ne de sevince fazla yer yok. Sadece bugün bunun üzüntüsünü yaşayacağız. Yarın da haftaya oynayacağımız Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Sivasspor maçında galibiyet alıp, takımı tehlikeli bölgeden çıkarmak istiyoruz. İnşallah ilk galibiyetimizi taraftarımızın önünde alıp, milli maç arasına moralli şekilde girmek istiyoruz. Milli maç sonrasında da daha hazır olmak istiyoruz" diye konuştu.
Alanya deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına da teşekkür eden Erdoğan, "Takımı 90 dakika boyunca desteklediler. Daha sonra da oyuncuları çağırıp alkışladılar. Onlar da eminim sahadaki oyundan, mücadeleden memnunlar. Biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah güzel günleri hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.
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