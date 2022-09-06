Olaylı maçın ardından Ankaragücü ve Beşiktaş'tan birlik mesajı!

06 Eylül 2022 Salı, 20:15

Süper Lig kulüplerinden başkanlar ile yöneticiler, beraberinde futbolcu ve teknik direktörlerle birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerine gelerek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle hem geçmiş olsun dileklerini ilettiler hem de futbol ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun mesajını verdiler. Ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNA YAPILMIŞ BİR SALDIRI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, zaman zaman mücadelelerde gerginliklerin olabildiğini ifade ederek, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan olayın sadece Beşiktaş'a değil Türk futboluna, kulüplere ve futbolculara yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Ne yazık ki 10 binlerce kişinin seyrettiği maçlarda olmasını istemeyiz ama zaman zaman böyle olaylar olabiliyor. Burada önemli olan olaylardan sonra kulüplerimizin, federasyonun ilgilediği kişilerin sergilediği duruştur. Buna mukabil 1 kişinin tribünden atlayıp yaptığı kabul edilemez vahim hareketin de bütün bir camiayı köklü bir camiayı bağlamaması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah burada yaşanan olaylar bir başka maçta yaşanmaz. Bununla beraber hem Beşiktaş hem Ankaragücü başkanları zaten kendi aralarında konuştular" dedi.

"YAŞANAN OLAYLARDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Ben de Kulüpler Birliği Başkanımız Ali Koç'a ve Beşiktaş Kulübü Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum. Maalesef ev sahibi biz olduğumuz için yaşanılan olayların sorumluluğu bize ait, işin doğası gereği biraz önce Ali Koç başkanımızın da ifade ettiği gibi 1 tane taraftarın 4 buçuk metrelik bir çiti aşarak sahada futbolcuyu tartaklamasını asla kabul etmediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim. Bu olaylar en çok ev sahibi olan takımı cezalandırmaktır. 10 binlerce insan coşkuyla maçı izlerken 1 kişinin, 2 kişinin yaptığı eylemi maalesef bütün camiayı töhmet altında bırakıyor. Bundan hem maçtan önce hem maçtan sonra yaşanan olaylardan dolayı, Beşiktaş başkanından ve camiasından özür dilediğimi belirtmek istedim. Bu bizim kendi irademizle ve o yaşanan gelişmeler sonucu aldığımız bir karardı. Ama maalesef biraz önce Ali Koç başkanımızla genel toplantıda bazı basın mensupları televizyon ekranlarında, hoş olmayan incitici ifadeler ve başkanları ve takımları töhmet altında bırakan ifadeler kullanıyorlar. Maalesef, bunlar bundan besleniyorlar tekrar ifade ediyorum. 'Biz Ankaragücü camiası olarak yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyuyoruz.' Özür dilemek bir erdemdir. Ev sahibi takım olarak bizden kaynaklı sorun olmuş olabilir. Biz bu tür tavırları birilerinin tehdidi ve egosundan dolayı yapmayız, bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Başkandan ve camiadan tekrar özür diliyorum. En kısa sürede Beşiktaş taraftar grubu ve başkanına ziyarete gideceğim. Başkanım da büyük ihtimalle Ankara'ya geldiğinde bizim taraftar gruplarımızı ziyarete gelecektir. Bizim işimiz, bütün camiayı yönetmektir, gerilim arttıracak hiçbir tavır içinde olamayız. Bir şey daha düzeltmek isterim, dün o taraftar mahkemeye çıktı. Şundan emin olabilirsiniz, Ankaragücü yönetimi sürece hiç dahil olmadı. Taraftar grubu ve taraftar grubu avukatları sürece dahil olmuş. Çünkü böyle bir eylemin yanında olmak bize yakışmaz bundan sonra da böyle bir şey olmayacak bundan emin olun. Ankaragücü camiası taraftarı büyük bir camiadır, en çok onlar üzüldü. Birkaç kişinin yaptığı eylemi tasvip etmiyorum" diye konuştu.

"BİZLER BİRBİRİNİ SEVEN SAYAN BİR CAMİAYIZ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Ali Koç Başkanıma teşekkür ederiz. Faruk başkanım ben de teşekkür ediyorum. Ankaragücü Kulübü'nü temsil eden en üst başkan ve yönetim kurulunun gösterdiği nezakete naifliğe ve özür dilemesine ben de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizim için fazlasıyla yeterlidir. Başkanım teşekkür ederim çok naziksiniz, ben de biliyorum bütün olaylar bir camiaya mal edilemez. Buradan söylemek istediğim şu; Beşiktaş taraftarı buradan fırsat bulmuşken seslenmek istiyorum. Bu tür olayların yaşanmamasını için tüm Beşiktaş taraftarını ve camiasını hassasiyete davet ediyorum. Özellikle bu suçu işleyen kişinin veya kişilerin cezalandırılması için gerekeni yapılacağını ümit ediyorum. Hepimize geçmiş olsun diliyorum. Hiç kimseye fırsat vermemek adına, bütün herkesin görmesi gereken bir tablo sergilendi. Bizler dışarıdan göremediğiniz kadar birbirini seven sayan bir camiayız. Bunu artık taraftarların görmesini istirham ediyorum" şeklinde konuştu.