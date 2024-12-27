Ankaragücü’nde görevinden istifa eden İsmet Beltan: ‘Ankaragücü yolunu kaybetmiş gibi ilerliyor’

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:20

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:20

MKE Ankaragücü’ndeki görevinden istifa eden İsmet Beltan, kulübün son durumuna ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. 114 yıllık kulübün, tarihinde hiç bu kadar kötü yönetilmediğini ifade eden Beltan, “114 yıllık Ankaragücü yönetilemiyor, yolunu kaybetmiş şekilde ilerliyor. Şu an yönetimde olan bazı arkadaşlarla konuştuğumuzda başarısız olduklarını kabul ediyorlar ama görevden ayrılamam diyorlar. Ben 9 Eylül tarihinde başarısızlığı gördüm ve onurlu biçimde yedek yönetim kurulu üyeliğimden istifa ettim. Yakın zamanda da üç yönetici istifa etti. Başarısızsınız ve öyle de kalacaksınız.

Mevcut yöneticiler seçilmiş değil atanmışlardan oluşuyor. Ankaragücü borç yükü altında şu an ve söylenilen rakamlar 2 milyar lira. Aday olmak isteyen yönetici adaylarına finansal tablo verilmiyor, şeffaf olmayan bir kara kutu şeklinde Ankaragücü. İstenmeyen bir sportif direktörün getirilişi Faruk Koca’nın takımı yönettiğini gösteriyor. Kongrede gördük ki Ankaragüçlü olmayanlar, naylon üyeler var” dedi.

‘TARAFTAR SİYASETEN ATANMIŞ HOCA İSTEMİYOR’

Ankaragücü’nde tercih edilen teknik direktörlerin taraftarda soru işareti bıraktığına değinen Beltan, “Sezon başından bu yana başlangıçta kısa süre Kemal Özdeş sonra Cihat Arslan, Kenan Koçak şimdi yine Kemal Özdeş takımın başına getirildi. Ankaragücü’ne aidiyet duygusu yüksek, camiayı birleştirecek bir teknik adam getirilmeli. Ankaragücü’lü teknik adamlara teklif bile götürülmüyor. Ankaragücü taraftarı siyaseten atanmış bir hoca istemiyor. Ben başkan olsaydım ilk yapacağım iş futbol aklı olarak Tarık Üstün’ü teknik direktör olarak ise Hakan Kutlu, Hakan Keleş, İsmet Taşdemir gibi birisini takımın başına geçirmek olurdu.” ifadelerini kullandı.

Beltan, kadro dışı bırakılan ve kaptanlığa getirilen futbolculara ilişkin de konuştu. Beltan, “Efkan, Tolga, Bahadır ve Alper’in kadro dışı bırakılmaları gayet olağan bir durum. Geç bile kalındı. Son maçta bu futbolcular olmayınca takımın konsantrasyon ve mücadele gücü yükseldi. Mahmut Tekdemir, Osman Çelik ve Bajic’in kaptanlığa getirilmesi de geç verilmiş bir karar oldu, çok karakterli ve yüreğiyle oynayan futbolcular bunlar” dedi.

‘ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNDEN DESTEK GELMİYOR’

Ankara’da stadyumlarda uyguladığı projeler ve yaptığı okul ziyaretleriyle özellikle çocukları stadyumlara kazandıran Beltan, Ankaragücü yönetiminden kendisine destek olunmadığını belirterek, “Yeni yapılan Ankara 19 Mayıs Stadyumu yaşanılabilir bir stadyum olacak. Ankaragücü’nün stadyum ile ilgili bir üst kurul kurması gerekiyor. Ankaragücü’nün cefakâr taraftarı o stadyumu doldurmakta güçlük çekmeyecektir. Ben, 31 okul ziyareti gerçekleştirdim. Çocuklarımızın spora ve Ankaragücü’ne olan ilgisini arttırmak istiyoruz ve çocuklarda çok memnun. Yakın zamanda takım otobüsü ve futbolcu maketlerimizi okulların önüne koyacağız, çalışmalarımız devam ediyor. Madem futbolcu ve otobüs göndermiyor yönetim, bizde böyle çözüm bulduk.

Gençlerbirliği’nde stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesiyken Eryaman Stadyumu’nda 9 binlere oynuyordu takım. Gençlerbirliği taraftarı çocuklarımızdan da elimizi çekmedik. Şehrimizin çocukları şehrimizin takımını tutsunlar tek dileğim budur. Ankaragücü’nde de bu başarılı projeyi hayata geçirmek istiyorum ama yönetimden destek gelmiyor. Aksine projelerimizi kötüleyen mesajlar veriliyor. Futbolcuları rica ettik getirilmedi. Yönetim tarafından Ankaragücü ayrıştırıldı. Kadınlara ve çocuklara her maç ücretsiz bilet verdik, şehit ve gazi yakınlarına loca açtık, öğretmenler gününde öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz bilet verdik. Projelerimden esinlenildi ve şu an Kocaelispor, Çorum FK, Keçiörengücü gibi kulüpler uyguluyor ama Ankaragücü’nde yanaşan yok” diye konuştu.