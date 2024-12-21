Ankaragücü'nde Kenan Koçak ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ankaragücü'nde Kenan Koçak ile yollar ayrıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2024 - 00:07

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Kenan Koçak'la yollar ayrıldı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmamız hususunda yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kenan Koçak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #Kenan Koçak #MKE Ankaragücü #Trendyol 1. Lig

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