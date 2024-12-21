Ankaragücü'nde Kenan Koçak ile yollar ayrıldı!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile yollarını ayırdığını duyurdu.
MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Kenan Koçak'la yollar ayrıldı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmamız hususunda yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kenan Koçak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #Kenan Koçak #MKE Ankaragücü #Trendyol 1. Lig
Spor Haberleri
- Anadolu Efes, Partizan'a karşı hata yapmadı
- Ankaragücü'nde Kenan Koçak ile yollar ayrıldı!
- İrfan Can Eğribayat: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
- Ahmed Kutucu: 'Takımımı mücadelesi için tebrik ediyorum'
- Arda Turan'dan iddialara cevap
- Dusan Tadic: 'Erkek gibi sorumluluk almalıyız'
- Mourinho devre arası yaşananları açıkladı
- Berke Özer: 'Galibiyeti kaçıran biz olduk'
- Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!
- Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisin vurduğu ünlü mimar kurtarılamadı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- Bakanlık süreci gizli saklı yürütmüştü...
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- Karaborsada 3 milyon TL’ye satıldı
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- 'Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatından dolayı...'
- İkinci yılında 414 sayfada olmayanlar
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!