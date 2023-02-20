Ankaragücü'nde Sedat Ağçay dönemi

Ömer Erdoğan ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Sedat Ağçay oldu.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:39
Ankaragücü'nde Sedat Ağçay dönemi
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi takımda yardımcı antrenörlük yapan Sedat Ağçay'a verildi.

Futbolu MKE Ankaragücü'nde 2020 yılında bırakan Ağçay, o dönemden bu yana kulüpte görev alıyor. Sedat Ağçay, son olarak teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Lige Mustafa Dalcı yönetiminde başlayan ve son olarak Ömer Erdoğan'la devam eden MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, başkent ekibinde bu sezon görev alacak üçüncü teknik direktör olacak.

Sedat Ağçay

BEŞ TAKVİYE YAPILDI

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde şu ana kadar 4'ü yabancı 5 isme imza attırdı.

Sarı-lacivertliler, deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Bosna Hersekli orta saha Andrej Dokanovic'i, Kongolu santrfor Bevic Moussiti-Oko'yu, Angolalı ofansif orta saha Milson'u ve Fransız sağ bek Enock Kwateng'i transfer etti.


Sedat Ağçay ankaragücü ömer erdoğan

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