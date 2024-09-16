Ankaragücü'nde teknik direktörlük için sürpriz aday

Ankaragücü'nde teknik direktörlük için gündemde iki isim bulunuyor. Ünlü eski futbolcu Adrian Mutu ve Ömer Erdoğan için girişimler sürüyor.

Ankaragücü'nde teknik direktörlük için sürpriz aday
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:29

Ankaragücü'nde Cihat Arslan'ın ayrılmasından sonra teknik direktörlük için iki aday belirlendi.

Trendyol 1. Lig ekibi Adrian Mutu ve Ömer Erdoğan ile ilgileniyor. İki teknik direktörle de görüşmeler sürüyor. 

Ankaragücü'nde yönetim kısa süre içinde iki adaydan birinde karar kılacak.

Adrian Mutu son olarak ülkesinde Cluj'u çalıştırmıştı. Daha önce Ankaragücü'nü çalıştırmış olan Ömer Erdoğan ise son olarak Alanyaspor'u çalıştırdı. 


Etiketler: #ankaragücü #ömer erdoğan #Adrian Mutu

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