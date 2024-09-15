Fatih Karagümrük, Ankaragücü'ne geçit vermedi!

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, Ankaragücü'ne geçit vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 18:23

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 11. dakikalarda Wesley, 82. dakikada Lamkel Ze kaydetti. MKE Ankaragücü'nün gollerini 64. dakikada Saponara, 84. dakikada ise Renaldo Cephas attı.

ÇAĞTAY'DAN 2 ASİST

Karagümrük'te Fenerbahçe'den transfer edilen Çağtay Kurukalıp, maçta iki asist yaptı. Galatasaray'dan kiralanan Baran Demiroğlu ise 83. dakikada Wesley'in yerine oyuna girdi.

Karagümrük'ün Beşiktaş'tan kiraladığı Emre Bilgin de maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Karagümrük puanını 6 yaptı ve mağlup ettiği Ankaragücü'nü yakaladı.

Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. MKE Ankaragücü ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.


Etiketler: #Fatih Karagümrük #ankaragücü #TFF 1. Lig

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