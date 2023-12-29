Ankaragücü'nden dikkat çeken Süper Kupa talebi!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 21:09

Güncelleme: 29.12.2023 - 21:10

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan yetkililerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaptıkları saygısızlık nedeniyle iptal edildi.

Süper Lig ekibi Ankaragücü ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak maçın Ankara'da oynanması talebinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşım şu şekilde:

"Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir."