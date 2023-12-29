Ankaragücü'nden dikkat çeken Süper Kupa talebi!
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde yaşanan skandallar sürerken Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan yetkililerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaptıkları saygısızlık nedeniyle iptal edildi.
Süper Lig ekibi Ankaragücü ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak maçın Ankara'da oynanması talebinde bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşım şu şekilde:
"Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir."
Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet’imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir. pic.twitter.com/yV5AhJOOe8— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 29, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Maça çıkmayacaklar...
- Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı
- Sen misin mahrem bilgilere sahip çıkan!
- ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’
- 'Mücadelemi helal etmiyorum'
- TFF'den Süper Kupa kriziyle ilgili ilk açıklama!
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- Siyasilerden Suudi Arabistan'a 'Süper Kupa' tepkisi