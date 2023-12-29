Son Dakika: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı iptal edildi!

Son dakika haberi... Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan Atatürk pankartı krizinin ardından takımlar sahaya çıkmadı ve karşılaşma iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 20:30
Son Dakika: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı iptal edildi!
Abone Ol google-news

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına ve Atatürk tişörtlerine izin vermediler.

Kararın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

MAÇ İPTAL EDİLDİ 

Yapılan toplantının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında oynanacak mücadele iptal edildi. 

İki takım futbolcularının da gece geç saatlerde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

 


galatasaray fenerbahçe Turkcell Süper Kupa

İlgili Haberler

Son Dakika: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi: 'Maça çıkmayız'

Son Dakika: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi: 'Maça çıkmayız'
TFF'den Süper Kupa'daki 'Atatürk' ve 'İstiklal Marşı' kriziyle ilgili açıklama

TFF'den Süper Kupa'daki 'Atatürk' ve 'İstiklal Marşı' kriziyle ilgili açıklama
Süper Kupa maçı öncesi kriz: Başkanlardan, Mehmet Büyükekşi ile görüşme kararı!

Süper Kupa maçı öncesi kriz: Başkanlardan, Mehmet Büyükekşi ile görüşme kararı!

En Çok Okunan Haberler