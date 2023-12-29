Süper Kupa maçı öncesi kriz: Başkanlardan, Mehmet Büyükekşi ile görüşme kararı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da toplantıya katılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:32
Süper Kupa maçı öncesi kriz: Başkanlardan, Mehmet Büyükekşi ile görüşme kararı!
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesi flaş olaylar yaşanırken, iki camiadan flaş bir hareket geldi.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, durum değerlendirmesi yapmak için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi.

Özbek, Arabistan yetkililerinin, Atatürk pankartlarının ve posterlerinin yer aldığı tişörtlere izin vermemesi üzerine oluşan krizi görüşmek üzere TFF ile buluştu. 

ALİ KOÇ DA KATILACAK!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da otele gelmesiyle birlikte toplantı başlayacak. Toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı henüz bilinmiyor.

Galatasaray karşılaşamaya "Ne mutlu Türk'üm diyene" pankartı ile çıkmak isterken, Fenerbahçe sahaya "Yurtta sulh, Cihanda sulh" çıkmak istiyor.


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