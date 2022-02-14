Spor Toto 1.Lig'de Ankaragücü liderliğini korudu

14 Şubat 2022 Pazartesi, 09:07

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğini sürdürdü.

MKE Ankaragücü, İstanbulspor'a evinde 1-0 yenilmesine rağmen, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la 3-3 berabere kalarak puan kaybetmesiyle ilk sıradaki yerini korudu.

SONUÇLAR

Ligde sona eren 24. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Altınordu-Gençlerbirliği: 1-2

Yılport Samsunspor-Bursaspor: 1-1

Adanaspor-Altaş Denizlispor: 0-0

Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 0-1

Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-3

Manisa FK-Nasadoge Menemenspor: 1-1

Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın müsabaka programı şöyle:

15 Şubat Salı:

17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

20.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bitci Timsah Park)

16 Şubat Çarşamba:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)

17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

17 Şubat Perşembe:

14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor (Kazım Karabekir)