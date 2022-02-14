Spor Toto 1.Lig'de Ankaragücü liderliğini korudu
Spor Toto 1.Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. Lider MKE Ankargücü, İstanbulspor'a mağlup olmasına rağmen ilk sıradaki yerini korudu.
Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğini sürdürdü.
MKE Ankaragücü, İstanbulspor'a evinde 1-0 yenilmesine rağmen, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la 3-3 berabere kalarak puan kaybetmesiyle ilk sıradaki yerini korudu.
SONUÇLAR
Ligde sona eren 24. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Altınordu-Gençlerbirliği: 1-2
Yılport Samsunspor-Bursaspor: 1-1
Adanaspor-Altaş Denizlispor: 0-0
Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 0-1
Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-3
Manisa FK-Nasadoge Menemenspor: 1-1
Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın müsabaka programı şöyle:
15 Şubat Salı:
17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
20.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bitci Timsah Park)
16 Şubat Çarşamba:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)
20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
17 Şubat Perşembe:
14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor (Kazım Karabekir)
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