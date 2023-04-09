Ankaragücü'nden Lamine Diack ve Fenerbahçe iddialarına yanıt

Ankaragücü'nün formda oyuncusu Lamine Diack hakkında ortaya atılan "Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı ve geri alma opsiyonu var" iddialarına başkent kulübünün basın sözcüsü Hüseyin Aytekin'den yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 13:16
Ankaragücü'nden Lamine Diack ve Fenerbahçe iddialarına yanıt
Abone Ol google-news

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 3-2 yendikleri İstanbulspor karşısında çok kritik bir 3 puan aldıklarını, tehlikeli bölgeden uzaklaşarak üst sıralara tırmanmaya devam etmek istediklerini söyledi.

"DIACK'TA BAŞKA BİR KULÜBE AİT OPSİYON YOK"

Hüseyin Aytekin, son haftaların formda ismi Lamine Diack'ın sözleşmesinde başka bir kulübün opsiyonu hakkı olmadığını dile getirdi.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen oyuncuyla ilgili basında yer alan "Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı ve geri alma opsiyonu var." şeklindeki haberlere değinen Aytekin, "Diack ile 4 yıllık sözleşmemiz var ve mukavelesinde başka kulübe ait herhangi bir opsiyon kesinlikle söz konusu değil." şeklinde konuştu.


Hüseyin Aytekin MKE Ankaragücü fenerbahçe Lamine Diack

İlgili Haberler

Konyaspor evinde Darüşşafaka'yı devirdi

Konyaspor evinde Darüşşafaka'yı devirdi
Nilüfer Belediyespor evinde set vermedi

Nilüfer Belediyespor evinde set vermedi
Trabzonspor'da kötü gidişat bitmiyor!: Kasımpaşa 2-0 Trabzonspor

Trabzonspor'da kötü gidişat bitmiyor!: Kasımpaşa 2-0 Trabzonspor

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler