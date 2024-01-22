Ankaragücü'nden transfer müjdesi!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:43

Güncelleme: 22.01.2024 - 16:43

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transfer tahtasının açıldığını açıkladı.

Başkent temsilcisi, transfer yasağı alınmasına neden olan ödemelerin yapıldığını ve transfer için bir engel kalmadığını duyurdu.

Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz hakkında uygulanmış olan transfer yasaklarında söz konusu dosyaların ödemeleri 18/01/2024 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiş olup, kulübümüzün transfere engel bir yasağı bulunmamaktadır.

Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda; Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal tarafından transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir.

Profesyonel Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin kulübümüzün resmi mecralarından takip edilmesini, tarafımızdan paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."