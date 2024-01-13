Kasımpaşa'yı ağırlayan Ankaragücü, 6 maçlık hasretine son verdi!

Ankaragücü, Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 15:43
Kasımpaşa'yı ağırlayan Ankaragücü, 6 maçlık hasretine son verdi!
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Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi MKE Ankaragücü 3-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa, 35. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçti. Devrenin bitmesine saniyeler kala Ankaragücü, Nihad Mujakic'in 45+1. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

6 MAÇLIK HASRETE SON VERDİ

Ev sahibi ekip 64. dakikada Riad Bajic'in golüyle öne geçti. Pedrinho, 83. dakikada maçın skorunu belirledi.

Ligde 6 maç aranın ardından kazanan Ankaragücü, puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 26 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.


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