Ankaragücü uzatmalarda açıldı: Çaykur Rizespor'u 3 golle eledi!
Ankaragücü, Türkiye Kupası 5. turunda kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı MKE Ankaragücü, 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ali Kaan Güneren, 90+7. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 90+11. dakikada yine penaltıdan Olimpiu Morutan attı. Rizespor'un tek golü 83. dakikada Mithat Pala'dan geldi.
Ankaragücü, bu galibiyetle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Rizespor, Türkiye Kupası'na veda etti.
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