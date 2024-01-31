Ankaragücü'nün yeni transferi 'Soner Sarıkabadayı' 'Buraya kupalar kazanmaya geldim'

Süper Lig ekibi Ankaragücü, İtalyan futbolcu Riccardo Saponara'yı renklerine bağladı. Ankara ekibinin yeni transferi kendisine benzetilen ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:57
Ankaragücü'nün yeni transferi 'Soner Sarıkabadayı' 'Buraya kupalar kazanmaya geldim'
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MKE Ankaragücü, devre arası transfer döneminde Hellas Verona'dan Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent ekibinin yeni transeri Saponara, sosyal medyada ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya benzetildi ve birçok yorum yapıldı.

"BURAYA KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"

Soner Sarıkabadayı, bu yorumlara sessiz kalmadı ve, "Buraya kupalar kazanmaya geldim" diye bir paylaşım yaptı.

MKE Ankaragücü ise ünlü şarkıcının bu paylaşımına, "O zaman gol müziğin "Kutsal Toprak" olsun mu?" cevabını verdi.

Ankaragücü'nün paylaşımı şu şekilde:

Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara:


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