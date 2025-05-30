Anlaşma sağlandı: Cristiano Ronaldo imzayı attı!

Yaklaşık 2.5 yıldır Al-Nassr'da top koşturan 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Suudi ekibiyle kontratının sonuna gelmişti.

Sosyal medya hesabından veda gibi paylaşım yapan Cristiano Ronaldo'nun geleceği sonunda netleşti.

RONALDO, AL-NASSR İLE YENİDEN ANLAŞTI

Footmercato'nun aktardığı habere göre Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Suudi kaynaklarının da haberi doğruladığı ve Ronaldo'nun Al-Nassr ile yeni sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 3547 dakika süre alan Cristiano Ronaldo, 35 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.



