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Anlaşma sağlandı: Cristiano Ronaldo imzayı attı!

Anlaşma sağlandı: Cristiano Ronaldo imzayı attı!

30.05.2025 18:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Anlaşma sağlandı: Cristiano Ronaldo imzayı attı!

Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun Suudi ekibiyle yeni sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Yaklaşık 2.5 yıldır Al-Nassr'da top koşturan 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Suudi ekibiyle kontratının sonuna gelmişti.

Sosyal medya hesabından veda gibi paylaşım yapan Cristiano Ronaldo'nun geleceği sonunda netleşti.

RONALDO, AL-NASSR İLE YENİDEN ANLAŞTI 

Footmercato'nun aktardığı habere göre Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Suudi kaynaklarının da haberi doğruladığı ve Ronaldo'nun Al-Nassr ile yeni sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 3547 dakika süre alan Cristiano Ronaldo, 35 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.


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