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Cristano Ronaldo Al Nassr'a veda etti: 'Bu bölüm sona erdi'

Cristano Ronaldo Al Nassr'a veda etti: 'Bu bölüm sona erdi'

27.05.2025 00:06:00
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Cumhuriyet Spor
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Cristano Ronaldo Al Nassr'a veda etti: 'Bu bölüm sona erdi'

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr'a veda etti.

Manchester United'dan ayrılıp Al Nassr'a imza atarak sansasyona imza atan Cristiano Ronaldo, 2.5 sezonluk maceranın ardından sarı mavili ekibe veda etti.

İLK KEZ KUPA KAZANAMADI

Oynadığı her kulüpte kupa kazanan Portekizli yıldız ilk kez bir kulüpte kupa kazanamadı.


Al Nassr'da 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol atarken, 19 asist yaptı.

"BU BÖLÜM SONA ERDİ"

40 yaşındaki süper yıldız, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 25 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Sosyal medya hesabında veda paylaşımı yapan Cristiano Ronaldo, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.

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