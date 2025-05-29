Cristiano Ronaldo transferinde büyük gün!

Manchester United'daki ikinci döneminde yaşadığı sorunların ardından sözleşmesini fesheden ve Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun kontratı sona eriyor.

Al-Nassr'da sezonu ligde üçüncü sırada tamamlarken Ronaldo, kariyerindeki ilk kez bir sezonu kupasız bitirdi.

Ronaldo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken Suudi Arabistan Ligi'nde sezonun son maçının ardından yıldız ismin sosyal medya hesabından yaptığı "Bu bölüm sona erdi. Hikaye? Yazılmaya devam ediyor. Hepsi için minnettarım" paylaşımı takımdan ayrılabileceği iddialarını gündeme getirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu yıl yenilenen formatıyla ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun oynayabileceğini ve bazı takımların görüşmelerini sürdürdüğünü açıklamıştı.

Infantino, katıldığı bir YouTube yayınında, "Evet, Cristiano Ronaldo Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayabilir. Bazı kulüplerle görüşmeler var, dolayısıyla herhangi bir kulüp izliyorsa ve Ronaldo'yu Kulüpler Dünya Kupası için kiralamakla ilgileniyorsa... Kim bilir" dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

NTV Spor'un Marca'dan aktardığı haberde; Ronaldo'nun Al-Nassr'dan ayrılacağı ve bugün bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Haberde, Ronaldo'nun Kulüpler Dünya Kupası'nda oynama ihtimalinin arttığı ancak yeni takımının hangisi olacağının belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlede Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'dan ayrılsa da kariyerine yine Suudi Arabistan'da devam edeceği ve yeni takımının Al-Hilal olabileceği iddia edilmişti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takımlar, 1-10 Haziran tarihleri arasında ekstra transfer hakkına sahip olacak.

Cristiano Ronaldo bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 41 maçta 35 gol ve 4 asist kaydetti.



