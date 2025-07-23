Ünlü gazeteci duyurdu: Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu atağı!

Beşiktaş'ın transfer dönemindeki yeni hedefi, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu olduğu iddia edildi.

Nicolo Schira'nın duyurduğu gelişmeye göre, siyah-beyazlılar 25 yaşındaki kanat oyuncusunun durumu hakkında Portekiz kulübüyle temasa geçti.

Beşiktaş'ın, Benfica’nın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için bilgi istediği iddia edildi.

Önceki yaz Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'deki ilk sezonunda oldukça başarılı bir performans sergiledi. Milli futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 11 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.