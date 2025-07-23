Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: 'İki büyük takımın bu turda karşılaşması...'

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda rakibi olan Beşiktaş ile ilgili HT Spor'a konuştu.

Beşiktaş'ın stadyumuna geleceği için mutlu olduğunu belirten Arda Turan, "Futbol, güzel hikayeler barındırır. Benim için de yarın güzel bir hikaye olacak çünkü Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak, bir Türk olarak, bu kadar güzel bir stadyuma bu şekilde gelmek benim için mutluluk verici" dedi.

Türk teknik direktör, Beşiktaş'ın gücünü bildiklerini belirterek, "Beşiktaş; taraftarıyla, stadıyla, hocasıyla, futbolcularıyla çok özel bir camia. Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Bu gücü, onlarla rekabet edebilmek için bize bir motivasyon aracı. Oyuncularla bunu konuştuk. Anları doğru oynamalıyız. Beşiktaş, mutlu olmadığı sezonda bile; Fenerbahçe, Galatasaray, Athletic Bilbao'yu bu stadyumda yendi. O yüzden çok dikkatli olmalı ve anları doğru oynamalıyız. Takımımın enerjisi ve potansiyeline inanıyorum. Oyunu oynamaktan geri durmayacağız. Anlara hazır olacağız. Yarın bizi heyecanlı bir maç bekliyor" ifadelerini kullandı.

Stadyumda oluşacak atmosferin oyunu iki yöne de itebileceğine dikkat çeken Arda Turan, "Beşiktaş geçen sene Giovanni van Bronckhorst ile yüzde 60'ın üstünde geçiş oyunuyla gol atıyordu. Bu oyuncu yapısıyla alakalı. Bizim gibi takımlar istedikleri anlarda istediklerini oynayabilirler. Geçiş oyunu da olabilir, set oyunu da. Atmosfer yarın oyunu iki yöne de itebilir. Ben topa sahip olmaktan vazgeçmek istemem. Ben dünya tarihinde savunmayla kazanan takım sayısının az olduğunu düşünüyorum. 2004'te Yunanistan ve Atletico Madrid ile biz. Felsefemiz topa sahip olmak, oyuna hükmetmek. İki büyük takımın karşılaşması, anları oynamak maçın kilit noktası olacak" diye konuştu.

Elenen takım için yazık olacağını söyleyen Turan, "Hangi takım elenirse, bence üzücü ve yazık olacak. İki büyük takımın bu turda karşılaşması şanssızlık. İki maçın da özel hikayeleri olacaktır"

Arda Turan, Oyun felsefesi hakkında konuşarak, "Topa sahip olmayı her zaman isterim. Felsefemiz topa sahip olmak ve en iyi oyunumuzu oynamak" kelimelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK ÖNEMLİ"

Türk teknik adam, Beşiktaş'a saygı duyduğunu ifade etti;

"Beşiktaş taraftarı, dünyanın en önemli taraftarlarından biri. Her zaman çok saygı duyuyorum. Hayatım boyunca rekabet ettiğim bir camia. Buna hazır olacağız. Burada oynamak zor. Beşiktaş'la oynamak dünyadaki tüm takımlar için zor. Oyuncularıma bunu anlattım."

"HEDEFİMİZ UZUN VADELİ YAPI"

Hedeflerinin uzun vadeli yapı olduğunu aktaran Turan, "Hikayesi olduğu için benim için önemli bir maç ama bir şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü benim hayalim, uzun vadeli bir yapı oluşturmak. Bu maç bizim için, sezonumuz için, oyuncularım için çok önemli bir maç ama tam tersi olursa, çok etkilenmem. Üzülürüm kaybettiğimiz için gelişimimizi etkilemez" dedi.

1 aylık süre sonrasında oyuncularının gelişiminin kendisini memnun ettiğini belirten Turan, "Bütün hocaların oyun planlarına saygı duyuyorum. Ben oyuncuların ceza sahasına daha yakın top almalarını istiyorum. Orta sahada stoperlerden top alıp, 5 kişiyi geçerseniz bir şey değiştiremeyeceğini Rijkaard'dan öğrendim. Bir ayda bir şeyleri değiştirmek çok zor. Gelişimleri beni mutlu ediyor. Futbolda; enerji, statlar, bulunduğunuz konum her şeyi değiştirebilir. Savunma mekanizmasında değişiklik istediğimiz doğru. Bunu yapmak için fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmamız lazım. Bunu yaparsak istediğimiz taktiğe dönebiliriz. Taktiği değiştirmek zor olur. Prensipler önemli. 1 ay sonunda bunu değiştirdim dersem yalan söylerim. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Kolay bir şey değil" diye konuştu.

Beşiktaş'a karşı dikkatli olacaklarını belirten Arda Turan, "Shakhtar Donetsk gibi oynamaya çalışacağız ama karşımızda Beşiktaş var. Buna saygı duymazsak, başımızı iş alırız" dedi.

"GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIMIZIN FARKINDAYIZ"

Güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını farkında olduklarını dile getiren Georgiy Sudakov, "Bizim kendi planlarımızı var. Kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Maçla ilgili planımız gizli. Ne olduğunu yarın göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ CEZA SAHASINA DAHA YAKIN OLMAMI İSTİYOR"

Arda Turan'ın takımın başına geçmesinin ardından ne gibi değişiklikler yaşandığıyla ilgili gelen soru üzerine Sudakov, şöyle konuştu:

"Bazı değişiklikler oldu. 8 numarada daha serbest gibi oynuyordum. Şimdi 10 numaraya daha yakınım. Hocamız ceza sahasına daha yakın olmamı istiyor. Skor yapmaya odaklanmamı istiyor. Bu tarz ufak değişiklikler oldu. Bize oyunla alakalı birçok detay veriyor. Ben de bu detayları uygulamaya çalışıyorum." dedi.