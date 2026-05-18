Anlaşma sağlandı: Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönüyor

Real Madrid, Jose Mourinho'yu yeniden göreve getirmeye hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Real Madrid, Portekizli teknik adam ile tüm şartlarda sözlü olarak anlaşma sağladı.

İKİ YILLIK İMZA

13 yıl aradan sonra Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanan deneyimli teknik adam, İspanyol devine 2 yıllık imza atacak.

Benfica ile sezonu tamamlayan Portekizli teknik adam, cumartesi günü oynanacak Real Madrid - Athletic Bilbao maçının ardından İspanya'ya gidecek. Mourinho'nun Madrid'e seyahatinin ardından resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

SEÇİMİ BEKLEYEBİLİR

Real Madrid'de kısa süre içerisinde başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. İspanyol devinde başkan Florentino Perez, başkanlığa yeniden aday oldu. Real Madrid'de başkan adaylığı için adı geçen Enrique Riquelme, aday olmazsa Jose Mourinho için resmi duyurunun gelecek hafta pazartesi veya salı günü yapılması bekleniyor. Riquelme aday olur ve seçim gerçekleşirse, Mourinho için süreç iki hafta daha uzayabilir.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jose Mourinho'nun, Portekiz ekibiyle sözleşmesinde özel bir fesih maddesi yer alıyor.

2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

Mourinho, daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de görev yapmıştı.