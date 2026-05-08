İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho geri dönüyor

8.05.2026 18:51:00
Cumhuriyet Spor
Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun, Real Madrid yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından İspanyol devine geri dönmeye yakın olduğu iddia edildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho için Real Madrid iddiaları yeniden gündeme geldi.

Deneyimli teknik adam kısa süre önce Real Madrid söylentilerini reddetmiş olsa da Alman basınında yer alan yeni haberler dikkat çekti.

Sky Sports Almanya tarafından paylaşılan habere göre, Real Madrid yönetimi hafta başında Jose Mourinho ve ekibiyle yüz yüze bir görüşme yaptı.

Haberde, Mourinho'nun yeniden Real Madrid'de görev almak istediği ancak 2 yıllık kontrat talep ettiği belirtildi.

Ayrıca takım içinde yaşanan sorunlar ve Mourinho'nun yıldız oyuncularla kurduğu güçlü iletişim nedeniyle Portekizli çalıştırıcının yeniden Madrid ekibinin başına geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ

Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon Euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.

Futbolcusuyla tartışmıştı: Jose Mourinho'dan maç sonu dikkat çeken açıklama Portekiz Ligi'nde Benfica konuk ettiği Moreirense'yi 4-1 mağlup etti. Benfica'da ilk 11'de başlayan Dodi Lukebakio oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde sert bir tepki gösterirken Jose Mourinho'yla tartıştı. Mourinho maçın ardından olayın ayrıntılarını açıkladı.
Jose Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt: 'Bu tür şeylere alışkınız ama...' Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid iddialarına yanıt verdi. Portekizli çalıştırıcı, İspanyol deviyle bir teması olup olmadığını açıklarken Benfica'daki geleceğini de değerlendirdi.
İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid'de Jose Mourinho gelişmesi! Sezon sonunda Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid'in teknik direktörlük görevi Jose Mourinho'yu istediği iddia edildi.