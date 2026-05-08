İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho için Real Madrid iddiaları yeniden gündeme geldi.

Deneyimli teknik adam kısa süre önce Real Madrid söylentilerini reddetmiş olsa da Alman basınında yer alan yeni haberler dikkat çekti.

Sky Sports Almanya tarafından paylaşılan habere göre, Real Madrid yönetimi hafta başında Jose Mourinho ve ekibiyle yüz yüze bir görüşme yaptı.

Haberde, Mourinho'nun yeniden Real Madrid'de görev almak istediği ancak 2 yıllık kontrat talep ettiği belirtildi.

Ayrıca takım içinde yaşanan sorunlar ve Mourinho'nun yıldız oyuncularla kurduğu güçlü iletişim nedeniyle Portekizli çalıştırıcının yeniden Madrid ekibinin başına geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ

Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon Euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.