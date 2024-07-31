Anlaşma tamamlandı: Mbappe, eski takımını satın aldı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Fransa Ligue 2 takımı Cean'in yeni sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 11:38
Anlaşma tamamlandı: Mbappe, eski takımını satın aldı!
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Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe, sürpriz bir yatırıma imza attı.

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Fransa Ligue 2 ekibi Caen'in yeni sahibi oldu.

YÜZDE 80'İNİ SATIN ALDI

Anlaşmayı resmi olarak imzalayan 25 yaşındaki Mbappe, Fransız ekibinin hisselerinin yüzde 80'inin sahibi oldu.

Kylian Mbappe, bu imza ile birlikte Avrupa futbolunun en genç takım sahibi oldu. Mbappe, çocukluk yıllarında Caen'in deneme idmanlarına katılmıştı.


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