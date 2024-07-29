Kylian Mbappe 15 milyon Euro'ya kulüp satın alıyor!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'işn yeni transferi Kylian Mbappe'nin ülkesi Fransa'da kulüp satın alacağı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 23:57
Kylian Mbappe 15 milyon Euro'ya kulüp satın alıyor!
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Real Madrid'in bedelsiz kadrosuna kattığı Kylian Mbappe kulüp sahibi olmaya hazırlanıyor.

CAEN'İN HİSSELERİNİ ALACAK

Fransız yıldız, Ligue 2'de yer alan Caen'ın hisselerini alacak. NTV Spor'un Le Parisien'den aktardığına göre Mbappe, Caen'ın hisselerinin yüzde 80'inin sahibi olacak.

Mbappe bu satın alma için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak. Kulübün kalan yüzde 20'lik hissesi Pierre-Antoine Capton'da kalacak.

CAEN ALTYAPISINDA YETİŞMİŞTİ

25 yaşındaki oyuncu Caen altyapısında yetişmiş, 13 yaşında Monaco'ya imza atmıştı. Forbes'a göre Kylian Mbappe'nin servetinin değeri 180 milyon dolar.


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