Antalya'da Icardi çılgınlığı: Seremoniye damga vurdu!
Lider Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oldu. Maçtan önceki seremonide Mauro Icardi'nin önünde 15 çocuğun yer alması geceye damga vurdu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Onvo Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar deplasmanda 10. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Ancak karşılaşmaya maç öncesi damga vurdu.
Antalyasporlu ve Galatasaraylı oyuncuların maç öncesi çıktığı seremonide sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 15 çocukla sahaya çıktı.
Arjantinli oyuncu ve ona yakın takım arkadaşı arasında 11 çocuk yer aldı.
Etiketler: #Icardi #galatasaray #antalyaspor
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