Antalya'da Icardi çılgınlığı: Seremoniye damga vurdu!

Lider Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oldu. Maçtan önceki seremonide Mauro Icardi'nin önünde 15 çocuğun yer alması geceye damga vurdu.

Antalya'da Icardi çılgınlığı: Seremoniye damga vurdu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 20:00

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Onvo Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar deplasmanda 10. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Ancak karşılaşmaya maç öncesi damga vurdu.

Antalyasporlu ve Galatasaraylı oyuncuların maç öncesi çıktığı seremonide sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 15 çocukla sahaya çıktı.

Arjantinli oyuncu ve ona yakın takım arkadaşı arasında 11 çocuk yer aldı.


Etiketler: #Icardi #galatasaray #antalyaspor

İlgili Haberler

Mauro Icardi'den Okan Buruk paylaşımı!

Mauro Icardi'den Okan Buruk paylaşımı!
Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Fernando Muslera açıklaması: 'Bir gün fazla izin verirsiniz ama...'

Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Fernando Muslera açıklaması: 'Bir gün fazla izin verirsiniz ama...'
İtalya Serie A'ya dönecek mi? Galatasaraylı Mauro Icardi hakkında açıklama!

İtalya Serie A'ya dönecek mi? Galatasaraylı Mauro Icardi hakkında açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler