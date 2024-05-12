Antalya’da yat şöleni
Antalya Yat Yarışı Coral Cup, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Antalya Körfezinde yapılacak.
Yatlar Antalya’da rüzgar arayacak.
Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan “Antalya Yat Yarışı Coral Cup” Antalya Yelken Spor Kulübü organizatörlüğünde ana sponsor Coral Trevel ve ev sahibi sponsor Setur Marina işbirliği ile 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Antalya Körfezi'nde yapılacak.
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