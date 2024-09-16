Antalyaspor 3 puanı 90+8'de kurtardı!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 22:20

Güncelleme: 16.09.2024 - 22:20

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.

Antalyaspor 50. dakikada Sam Larsson ile 1-0 öne geçti. Adana Demirspor'da Salih Kavrazlı, 85. dakikada frikikten kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi. Antalyaspor 90+8. dakikada Samudio ile bir kez daha öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan kiraladığı Emrecan Uzunhan, Adana Demirspor maçında bileğinden sakatlandı. Yayıncı kuruluş tarafından 23 yaşındaki oyuncunun tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

MAÇIN YAN HAKEMİ DE DEVAM EDEMEDİ

Antalyaspor - Adana Demirspor maçının yan hakemi Volkan Narinç, sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Narinç'in yerine 4. hakem Mehmet Ali Özer geçti.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.