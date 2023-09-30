Antalyaspor, 3 puanı Adam Buksa'yla aldı!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 18:49

Güncelleme: 30.09.2023 - 18:49

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.

İstanbulspor'un golünü 26. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller ise 50 ve 60. dakikalarda Adam Buksa kaydetti.

Ligde galibiyetle tanışamayan İstanbulspor, üst üste 5. kez kaybetti. Bu sezon ilk galibiyetini geçen hafta Samsunspor karşısında 2-0 galip gelerek alan Antalyaspor ise üst üste 2. galibiyetine ulaştı.

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselten Antalyaspor, 10. sıraya yükseldi. 2 puanda kalan İstanbulspor ise 19. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Antalyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.