Antalyaspor Başakşehir'i 2 golle geçti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Burdur'da oynanan hazırlık maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:28
Antalyaspor Başakşehir'i 2 golle geçti
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesislerinde kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbul Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılıklı gol pozisyonlarının yakalandığı müsabakanın ilk yarısı 43. dakikada Fraport TAV Antalyaspor’lu Haji Amir Wright’in attığı golle 1-0 sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısı daha heyecanlı geçerken Fraport TAV Antalyaspor 48. dakikada Erdal Rakip’in attığı golle farkı 2’ye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı. İstanbul Başakşehir, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle birlikte rakip kaleye daha fazla giderken dakika 71’de Philippe Paulin Keny’in attığı golle skoru 2-1’e getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.


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