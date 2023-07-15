Antalyaspor Başakşehir'i 2 golle geçti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Burdur'da oynanan hazırlık maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesislerinde kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbul Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılıklı gol pozisyonlarının yakalandığı müsabakanın ilk yarısı 43. dakikada Fraport TAV Antalyaspor’lu Haji Amir Wright’in attığı golle 1-0 sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısı daha heyecanlı geçerken Fraport TAV Antalyaspor 48. dakikada Erdal Rakip’in attığı golle farkı 2’ye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı. İstanbul Başakşehir, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle birlikte rakip kaleye daha fazla giderken dakika 71’de Philippe Paulin Keny’in attığı golle skoru 2-1’e getirdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
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