Antalyaspor beraberliğinin ardından... Sadettin Saran'dan maç sonu yanıtı!

1.03.2026 23:26:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 2-2 biten Antalyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe, ligin 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu kayıpla birlikte ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Saran, 2-2'lik beraberlik sonrası stadyumda ekibiyle birlikte kısa süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından stadyumdan ayrılan Sadettin Saran, bu sırada basın mensuplarından gelen soruların ardından, "Biz şampiyon olacağız" dedi.

Sadettin Saran, "Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Aynen devam, toparlayacağız" şeklinde yanıt verdi.

Sadettin Saran, açıklamalarının ardından stadyumdan ayrıldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #antalyaspor #Sadettin Saran

