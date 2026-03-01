Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.03.2026 22:48:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Alanyaspor maçından bir video paylaşan sarı-kırmızılılar, bu paylaşımına, "Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!" ve "Konsantrasyon" ifadelerini yazdı.

LUCAS TORREIRA'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Galatasaray forması giyen Lucas Torreira da Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından, "Türkiye'nin en iyi kulübünün bir parçası olduğum için mutluyum" paylaşımı yaptı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Lucas Torreira

