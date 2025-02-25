Antalyaspor deplasmanında hata yapmadı: Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:05

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:05

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Antalyaspor, bu gole 64. dakikada Deni Milosevic ile cevap verdi. Beşiktaş, Rafa Silva'nın 76. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

YENİ TRANSFER GOLLE BULUŞTU

Beşiktaş'ta 10. dakikada fileleri havalandıran yeni transfer Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 9 puana yükseldi. Gruptaki tüm maçlarını kazanan Beşiktaş, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Antalyaspor, 3 puanla turnuvaya veda etti.

Beşiktaş, grubunu lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak. Beşiktaş, grup lideri olduğu için diğer gruplardan gelecek ikincilerden biriyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, liderlik avantajıyla tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçını sahasında oynayacak.