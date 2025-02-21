Eyüpspor-Beşiktaş maçı öncesi son durum

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş bu akşam Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi İstanbul'da yoğun kar yağışı sürüyor. Karşılaşmanın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın zemininde kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Eyüpspor-Beşiktaş maçı öncesi son durum
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:25

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Eyüpspor bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Saat 20:00'de başlayacak müsabaka öncesi İstanbul'da yoğun kar yağışı sürüyor.

Ekipler karşılaşma öncesi zeminde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #beşiktaş #eyüpspor #kar yağışı

İlgili Haberler

Beşiktaş maçı öncesi... PFDK'den Arda Turan kararı

Beşiktaş maçı öncesi... PFDK'den Arda Turan kararı
Beşiktaş, Avrupa'da turu zora soktu!

Beşiktaş, Avrupa'da turu zora soktu!
Şenol Güneş, Banza’nın attığı gole sevinmediği eleştirisine tepkili: ‘Beşiktaş’a maç mı sattım?’

Şenol Güneş, Banza’nın attığı gole sevinmediği eleştirisine tepkili: ‘Beşiktaş’a maç mı sattım?’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler