Eyüpspor-Beşiktaş maçı öncesi son durum
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş bu akşam Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi İstanbul'da yoğun kar yağışı sürüyor. Karşılaşmanın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın zemininde kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Eyüpspor bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.
Saat 20:00'de başlayacak müsabaka öncesi İstanbul'da yoğun kar yağışı sürüyor.
Ekipler karşılaşma öncesi zeminde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: #beşiktaş #eyüpspor #kar yağışı
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