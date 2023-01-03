Antalyaspor - Fenerbahçe maçında zemin tepkisi: 'Utanın'

03 Ocak 2023 Salı, 21:50

Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin oynandığı Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nun zemini eleştiri konusu oldu.

Maç öncesi Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, "Kaliteli oyuncu için saha yeterli olmayabilir. Bu önemli bir detay. Türk futbolu için bu çok önemli. Portekiz'de saha iyi değilse, ev sahibi maçlarını başka statta oynamak zorunda kalabilir. Saha olayı, Türk futbolu için gerçekten önemli" dedi.

Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can, "Zemin biraz değil, çok sıkıntılı. Antalya güzel bir şehir, biraz da özen gösterilmeli. Statlar güzel ama zeminler kötü. Sahada iki takımda istediği oyunu oynayamayacak. Bu sefer ligin kalitesi düşüyor. Bu da Avrupa'ya yansıyor" ifadelerini kullandı.

"UTANIN! SİZ MANTARSINIZ"

Mücadelenin devre arasında ise yorumcu Erman Toroğlu, "Sivas'ta zeminde mantar vardı, Antalya'da da mı var? Orayı seraya yapın! Domates, kıvırcık ekin! Yazık günah! İnsan utanır! Bu sahada nasıl maç oynatırsınız? Bu sahanın sorumluları kimse, biraz yüzünüz varsa utanın! Türkiye'de federasyonlar daha saha zeminlerini hazırlayamıyor! Bu kadar stat yapıldı, bu kadar emek var, bu zeminler olur mu? Vallahi utanın! Zeminde mi mantar var, siz mi mantarsınız?" dedi.

"BU ZEMİN İÇİN DESTEK ALMALILAR"

Rıdvan Dilmen ise "Antalya'nın eski stadyumu ile yeni stadyumunun zemininde hiçbir fark yok. Sanki oradaki zemini alıp buraya koymuşlar. Antalya'da hiçbir zaman iyi zemin görmedim. Gerekirse teknik olarak yurt dışından destek almalılar" yorumunu yaptı.