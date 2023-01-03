Michy Batshuayi Fenerbahçe'yi sırtladı: Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

03 Ocak 2023 Salı, 19:09

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarısını yenik durumda kapatmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı ve Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamadı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 55 ve 62. dakikada penaltıdan olmak üzere Michy Batshuayi kaydetti. Antalyaspor'un 14. dakikada Haji Wright ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.

Antalyaspor, 14. dakikada Haji Wright ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, 55. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru eşitledi. Belçikalı yıldız, 62. dakikada penaltıdan Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Antalyaspor'un 90+8. dakikada Fernando ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Antalyasporlu oyuncular uzun süre bu pozisyona itiraz etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 35 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 16 puanda kalarak üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe, 8 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada, geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendikleri maçta forma verdiği Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Zajc'ın yerine Serdar Aziz, Lincoln Henrique ve Crespo'yu ilk 11'de görevlendirdi. Sakatlığı bulunan Joao Pedro ise maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, Arao, Crespo, Rossi, Joshua King ve Batshuayi 11'yle çıktı.

NURİ ŞAHİN'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-0 yenildiği karşılaşmada forma giyen Kudriashov, Soner Aydoğdu, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar yerine Ufuk Akyol, Güray Vural, Fredy ve Fernando'ya ilk 11'de görev verdi.

Antalyaspor, Alperen Uysal, Cemali Sertel, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Güray Vural, Fernando, Fredy, Luiz Adriano ve Haji Wright 11'yle çıktı.

ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ

Dengeli başlayan karşılaşmada eşitliği bozan isim Antalyaspor oldu. Golcü oyuncu Wright, Güray Vural'ın soldan ortasını iyi takip etti ve kale sahasında kafayla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda iki topu direkten dönerken, Antalyaspor'un ise 33. dakikada Fredy ile bulduğu gol ofsayta takıldı.

Golün ardından Antalyaspor skoru iyi koruyarak Fenerbahçe'ye geçit vermedi ve ilk yarı 1-0'lık Antalyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

BATSHUAYI TAKIMINI UÇURDU

İkinci yarıya Fenerbahçe Emre Mor - Lincoln değişikliğiyle başladı. Dakikalar 55'i gösterdiğinde Michy Batshuayi takipçiliğini konuşturarak topu kafayla ağlara gönderdi ve maça eşitliği getirdi.

62. dakikaya gelindiğinde ise Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortaya Batshuayi kafayı vurdu, top Güray'ın eline çarptı. VAR'a giden pozisyonun ardından penaltı kararı verildi. Batshuayi penaltıda ters köşe yaparak takımını bu kez öne geçirmeyi başardı.

ROSSI'NİN GOLÜ İPTAL

Fenerbahçe, 65. dakikada Diego Rossi ile fileleri 3. kez havalandırdı ancak hakem Kadir Sağlam, pozisyon içerisinde Michy Batshuayi'nin Bünyamin Balcı'ya faul yaptığını belirtti.

DİREKTEN DÖNEN TOPLAR

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 2, Antalyaspor'un ise 1 şutu direkten döndü.

Konuk ekip Fenerbahçe'de 11. dakikada Joshua sol çaprazdan şutu direkten dönerken 43. dakikada ise Serdar Aziz'in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

Antalyaspor ise 74'te Haji Wright'ın kafa vuruşunda direği geçemedi.

İKİ TAKIM DA GOL İSTEDİ

Son anlarda Fenerbahçe kontrataklarla etkili olurken, Antalyaspor ise daha çok adamla atak etmeye çalıştı.

Fenerbahçe'nin öne geçmesinin ardından Antalyaspor, sarı lacivertlilerin kalesine daha çok gelmeye başladı ancak skoru değiştirecek golü bulamayınca Fenerbahçe sahadan 2-1'lük üstünlükle ayrıldı.