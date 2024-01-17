Antalyaspor geriden gelip tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor, Pendikspor'u 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın 32. dakikadasında sahne alan Umut Nayir, Pendikspor ile ilk maçında golünü atarak takımını öne geçirdi. İkinci yarıya etkili başlayan Antalyaspor, 49. dakikada Ufuk Akyol'un attığı golle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada son sözü Antalyaspor söyledi. Dakika 58'de topu ağlara gönderen Sander van de Streek, takımına galibiyeti getirdi.
Bu skorla birlikte Antalyaspor bir üst tura çıkan ekip oldu. Pendikspor ise kupaya veda etti.
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