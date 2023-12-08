TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası'na yeni format geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'na yeni bir format getireceklerini söyledi.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 15:22
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası'na yeni format geliyor
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde yaptığı açıklamada, "Futbolun marka değerini yükseltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kupa, en değerli markalarımızdan biri. Çok özel bir kupadan bahsediyoruz. Futbolun tutkusunun, coşkusunun ve fair play ruhunun burada yansıtılmasını istiyoruz. Çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalar oynandı. 32 takıma başarılar diliyorum. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Kupanın formatını da değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacağını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.


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