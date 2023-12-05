Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tokat'ı geçti!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 23:01

Güncelleme: 05.12.2023 - 23:02

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Samsunspor sahasında konuk ettiği Tokat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ercan Kara, 61. dakikada Moryke Fofana ve 85. dakikada Berhan Deniz kaydetti.

Samsunspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.