Antalyaspor ile Giresunspor yenişemedi! Antalyaspor 2-2 Giresunspor

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 16:16

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 16:16

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Bitexen Giresunspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

DOĞUKAN SİNİK GOLLE DÖNDÜ

Antalyaspor'un sezon başında yaklaşık 4 milyon Euro'ya Hull City'e sattığı ve 6 aylığına tekrar kadrosuna dahil ettiği Doğukan Sinik, ilk maçında golle tanıştı. 24 yaşındaki kanat oyuncu maçın 57'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sinik, maçtan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

Luiz Adriano

LUIZ ADRIANO LİGDE İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Kırmızı beyazlıların deneyimli forvet oyuncusu Luiz Adriano bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. 35 yaşındaki forvet oyuncusu Adriano, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta 2 gol atma başarısını göstermişti.