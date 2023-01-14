CANLI ANLATIM: Konyaspor 1-0 Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşıyor. Konyaspor - Beşiktaş maçına dair bütün ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
CANLI | Konyaspor 1-0 Beşiktaş
9' Konrad Michalak'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Tayyip Talha Sanuç topu uzaklaştırmayı başarıyor.
2' GOL! arabam.com Konyaspor Mert Günok'un kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Valentin Rosier'in gönderdiği geri pasta Mert Günok topu uzaklaştırmak isterken ayağının altıdan geçen top kaleye doğru yöneliyor ve Mert Günok'un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçiyor ve ağlarla buluşuyor.
1' Mücadele hakem Abdülkadir Bitigen'in düdüğüyle başlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında perde kapanıyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.
Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanıyor.
İki takım da ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmak hedefinde. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 29, Konyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Saiss, Souza, Gedson, Redmond, Cenk, Muleka.
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