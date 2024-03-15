Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a 2 futbolcudan kötü haber

Süper Lig'de Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Al-Musrati'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu kart sınırında bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:27
Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a 2 futbolcudan kötü haber
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Beşiktaş Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Yarın akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20:30'da başlayacak ve Burak Pakkan tarafından yönetilecek.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'u yenerek kötü gidişi de durdurmak ve moral kazanmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

DHA'nın haberine göre Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde orta saha ve defansta önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığını henüz atlatamayan Salih Uçan kesin olarak oynamayacak.

Gaziantep maçında sakatlanan Al Musrati de henüz idmana çıkmadı ve yarın oynaması beklenmiyor.

Yine Gaziantep maçında 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Necip, Masuaku ve Ghezzal da yarın forma giyemeyecek.

NECİP'İN YERİNE WORRALL

Teknik direkör Fernando Santos'un defansta Necip'in yerine İngiliz stoper Worrall'u, Masuaku'nun yerinde de Kazak oyuncu Bakhtiyor'u oynatması kuvvetle muhtemel.

Defans hattının diğer iki oyuncusu ise Colley ve Onur olacak.

ORTA SAHADA TERCİH AMARTEY

Santos'un orta sahada Musrati'nin yerine Amartey'e görev vermesi sürpriz olmayacak.

Amartey'in önünde ise Gedson ve Muci görev yapacak.

Beşiktaş'ın yarınki hücum hattının da Rashica, Cenk ve Semih olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Siyah-beyazlıların maça; Mert, Onur, Worral, Colley, Bakhtiyor, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih 11'iyle başlaması bekleniyor.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU

Siyah beyazlılarda Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Svensson, Amartey, Demir Ege ve Semih yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftada deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir maçında yer alamayacaklar


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