Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarına sürpriz çağrı!

Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, siyah-beyazlı taraftarları maça erken gelmeleri konusunda uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 19:04
Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarına sürpriz çağrı!
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Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlılar, maç öncesi Türkiye Kupası ve Süper Kupa törenleri olacağını açıkladı. Beşiktaş ayrıca taraftara stadyuma erken gelme çağrısında bulundu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu akşam Antalyaspor maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupamız siz taraftarlarımızla buluşmak için sahaya çıkıyor. Töreni zamanında ve yerinde takip edebilmeniz adına stadımıza erken gelmenizi öneriyoruz.

-19.45: Dj performansı.

-20.50: Maç öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa selamlama töreni."


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