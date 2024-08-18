Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarına sürpriz çağrı!
Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, siyah-beyazlı taraftarları maça erken gelmeleri konusunda uyardı.
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlılar, maç öncesi Türkiye Kupası ve Süper Kupa törenleri olacağını açıkladı. Beşiktaş ayrıca taraftara stadyuma erken gelme çağrısında bulundu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Bu akşam Antalyaspor maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupamız siz taraftarlarımızla buluşmak için sahaya çıkıyor. Töreni zamanında ve yerinde takip edebilmeniz adına stadımıza erken gelmenizi öneriyoruz.
-19.45: Dj performansı.
-20.50: Maç öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa selamlama töreni."
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