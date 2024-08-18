Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçında VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak.
Trendyol Süper Lig 2. haftasında bugün oynanacak olan maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. Beşiktaş - Antalyaspor maçında Onur Özütoprak VAR koltuğunda oturacak. Müsabakanın AVAR'ı Süleyman Özay.
Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:
19.15: RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.45: Beşiktaş - Antalyaspor: Onur Özütoprak
21.45: Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük
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