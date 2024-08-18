Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçında VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 12:34
Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu
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Trendyol Süper Lig 2. haftasında bugün oynanacak olan maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. Beşiktaş - Antalyaspor maçında Onur Özütoprak VAR koltuğunda oturacak. Müsabakanın AVAR'ı Süleyman Özay.

Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:

19.15: RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.45: Beşiktaş - Antalyaspor: Onur Özütoprak

21.45: Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük


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