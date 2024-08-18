Beşiktaş'ın stadında büyük değişim!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 12:01

Güncelleme: 18.08.2024 - 12:01

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki eksiklerin giderilmesi amacıyla start verdiği çalışmalarda sona gelindi.

Sabah'ın haberine göre, tesislerden sorumlu yönetici Çağlayan Tuğal gözetiminde yapılan faaliyetlerde şunlar gerçekleştirildi:

1- ZEMİN YENİLENDİ: Stadyumda sezon bitiminde konserler düzenlenirken ardından çim tamamen söküldü ve yeniden hibrit çime dönüştürüldü.

2- TRİBÜNE DÜZENLEME: Eskiyen ve yıpranan koltuklar yenilendi. Ayrıca merdiven boşluklarındaki sarı renk de Beşiktaş stadındaki siyah-beyaz atmosferi bozduğu gerekçesiyle değiştirildi ve gri renge boyandı.

3- PİKSEL GÖRÜNTÜSÜ KALDIRILDI: Stadyumdaki koltuk düzeni piksel olarak adlandırılan karışık düzendeydi. Yeni düzenleme ile alt kat tamamen beyaz üst katı ise siyah koltuklardan oluştu.

4- MEMBRAN ARTIK 1. SINIF: Çatının membranları stadyum inşasında takılan ve tartışmalara neden olan 3. sınıf malzemeden kurtarıldı. 1. sınıf membran ile eskiyen görüntüsü ortadan kaldırılacak olan stadyumda çatı yenilenmesinin yarısı tamamlandı. Eylül'ün ilk haftası tamamı değiştirilmiş olacak.

5- SESİ STADA HAPSEDECEK: Ayrıca tribün ve çatı arasında da açılır kapanır paneller yerleştirildi. Bu çalışmayla birlikte taraftarların seslerinin stadyum içerisinde kalması amaçlanıyor.

6- ATATÜRK UNUTULMADI: Statta bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve arması da yenileniyor. Atatürk'ün mevcuttaki resmi değiştirilecek ve bu kez kalpaklı bir resmi stadyumda asılı duracak.