Antalyaspor maçına devam edememişti... Fenerbahçe'den Semedo için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Nelson Semedo ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Semedo'nun sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

4 HAFTA YOK

32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'den Semedo için yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 32 maçta süre bulan Nelson Semedo, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.