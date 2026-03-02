Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalyaspor maçına devam edememişti... Fenerbahçe'den Semedo için sakatlık açıklaması!

Antalyaspor maçına devam edememişti... Fenerbahçe'den Semedo için sakatlık açıklaması!

2.03.2026 14:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Antalyaspor maçına devam edememişti... Fenerbahçe'den Semedo için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Portekizli futbolcu, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Nelson Semedo ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Semedo'nun sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

4 HAFTA YOK

32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'den Semedo için yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 32 maçta süre bulan Nelson Semedo, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #antalyaspor #sakatlık

İlgili Haberler

Eski hakemler Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Anlatacak bir şey yok, tartışmasız penaltı'
Eski hakemler Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Anlatacak bir şey yok, tartışmasız penaltı' Eski hakemler, 2-2 sona eren Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Trio ekibi, Fenerbahçe'nin penaltısının verilmediği görüşünde birleşti.
Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Mecbur musun yürüyen Kante'ye'
Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Mecbur musun yürüyen Kante'ye' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye tepki: 'Somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz'
Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye tepki: 'Somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz' Fenerbahçe, Süper Lig'de son haftalardaki hakem yönetimini eleştiren bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK’dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.